Calciomercato Roma, c’è l’offerta: trattativa avviata con gli inglesi

Inizio di stagione di caos nella Roma. Lo scorso mese il cambio di proprietà della società, con l’arrivo di Dan Friedkin al posto di James Pallotta, poi l’inizio a fatica nel mercato in entrata, con la società che sta lavorando per chiudere colpi importanti in queste ultime settimane. Riscattato Mkhitaryan, poi sono arrivati a parametro zero Pedro e Kumbulla dal Verona, per una cifra di circa 30 milioni totali tra prestito e riscatto. Tanti obiettivi che dovranno per essere chiusi entro il 5 ottobre, è corsa contro il tempo per la dirigenza che ha il dovere di sistemare alcune situazioni.

Roma, caso Dzeko e Diawara

Ora il club ha l’affare Dzeko da sistemare, con il calciatore che aveva raggiunto l’accordo con la Juventus e aspettava solo il via libera della Roma per approdare ai bianconeri, tanto da finire in panchina la prima giornata. Qualcosa però è andato storto nella trattativa tra Milik e il Napoli per passare alla Roma (come sostituto di Dzeko). Bisognerà dunque capire se Dzeko rimarrà alla Roma e con quale testa. Infine, il caso Diawara, che ha sancito la sconfitta a tavolino alla Roma che sul campo aveva ottenuto uno 0-0, terminata con le dimissioni del segretario giallorosso che ha commesso un errore decisivo.

LEGGI ANCHE >>> Mercato Roma, Friedkin rivoluzionario: possibile addio di Fonseca

Calciomercato Roma, assalto a Smalling

Non si lascia distrarre da tutti questi problemi però la Roma, che ha nel mirino l’obiettivo di rinforzare la rosa. Si punta al ritorno di Chris Smalling dal Manchester United. Prosegue la trattativa per il centrale inglese classe 1989. I giallorossi hanno offerto di recente 12 milioni di euro, ma la richiesta del Manchester resta ancora di 20. Le ultime settimane potranno essere decisive, contando che il calciatore spinge per fare ritorno in Serie A e alla Roma. Braccio di ferro tra Roma e Manchester United che sembra proseguirà per ancora a lungo. Come riportato dal noto quitidiano inglese The Guardian, l’affare potrebbe chiudersi nelle ultime settimane per una cifra di mezzo tra domanda e offerta.

LEGGI ANCHE >>> Roma-Juventus, Dybala verso il recupero