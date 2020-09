Calciomercato Inter, accordo con il giocatore. Sta trattando la buonuscita

Il calciatore sta parlando con la dirigenza nerazzurra. A breve potrebbero esserci possibili grandi novità sul suo futuro.

Inter, Godin è vicino all’addio. I dettagli

Diego Godin, dopo una sola stagione con la maglia dell’Inter, sta per lasciare i colori nerazzurri. Molto probabilmente la sua carriera calcistica continuerà in Italia, nella nostra Serie A. In questi minuti sta parlando con la dirigenza presieduta da Beppe Marotta e Piero Ausilio. Motivo? Il calciatore uruguaiano sta trattando la buonuscita con il club. Pare che si sia già trovato l’accordo. Il calciatore non verrà ceduto, ma rescinderà il proprio contratto che lo legava alla società di Steven Zhang fino al giugno 2022. Importante passaggio anche per la stessa dirigenza, che così può concentrarsi sull’arrivo di un altro calciatore. Questo è quello che riporta ‘Sky Sport’. Negli ultimi giorni si era parlato di un interessamento per Chris Smalling, ex calciatore giallorosso e tuttora obiettivo della Roma. Il Manchester United, per il costo del suo cartellino, vuole sempre i famosi 20 milioni di euro. Il club di Dan Friedkin è arrivato ad offrirne 12, i nerazzurri provano il colpaccio e lo “sgarbo” ai rivali romanisti.

Ora per il calciatore il Cagliari è molto più vicino

Chi sorride di questa vicenda è sicuramente il patron dei rossoblu, Tommaso Giulini. Quest’ultimo, nei giorni scorsi, ha dichiarato che Godin è il profilo ideale per la sua squadra. Vuole regalare un elemento di esperienza alla squadra guidata da Eusebio Di Francesco. Non sarebbe il primo calciatore dell’Uruguay a sbarcare in Sardegna (negli anni passati infatti ci hanno giocato: Diego Lopez, Nelson Abeijon, Fabian O’Neill, Nahitan Nandez, Daniel Fonseca, Dario Silva e tanti altri ancora). L’ex calciatore dell’Atletico Madrid potrebbe firmare a breve il suo contratto con la sua nuova squadra. Restano da limare alcune cose con l’Inter, ma pare che il tutto possa concretizzarsi entro la fine della settimana.

Con Conte non c’è mai stato feeling

Doveva essere l’uomo di qualità per l’Inter e invece Godin ha collezionato più panchine che presenze in campo. Il rapporto con il tecnico Antonio Conte non è stato dei migliori. Solo nell’ultimo periodo ha giocato con continuità, prendendo il posto di Milan Skriniar.

