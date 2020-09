Calciomercato Napoli, ultimatum per Koulibaly: i dettagli

Il calciomercato del Napoli continua con grande intensità, e nel corso di questi ultimi giorni la squadra azzurra sta cercando di gestire al meglio la situazione riguardante le cessioni. Molto probabile infatti che qualcuno partirà, come ad esempio Milik. Il polacco ha lasciato oggi il ritiro, ed è diretto verso la Roma. Caso spinoso quello di Koulibaly, per il quale ci sono ancora tanti dubbi da risolvere.

Ultime Napoli: caso Koulibaly, Ramadani atteso a Napoli la prossima settimana

Il futuro di Koulibaly è ancora molto incerto, e ad oggi è davvero difficile fare una previsione su dove giocherà. Il senegalese ha avuto ricevuto tante avance in queste settimane, ma mai un’offerta convincente per De Laurentiis. Il Manchester City si è infatti spinto fino alla soglia di 60 milioni di euro, ma il patron azzurro ne continua a chiedere 80. Situazione ancora in bilico quindi, e probabilmente sarà risolta da un summit di mercato. L’agente di KK, Fali Ramadani, è atteso a Napoli per la prossima settimana, e con ogni probabilità si parlerà del suo assistito in ottica cessione. Per il momento la squadra di Guardiola non vuole ritornare all’assalto, e sembra aver virato su altri obiettivi, come ad esempio Gimenez dell’Atletico Madrid.

Koulibaly-City: c’è una deadline

Il Manchester City è ancora interessato a Koulibaly, ma il club inglese non ha intenzione di perdere giorni preziosi per inseguire il senegalese. Ecco perchè, stando a quanto riportato da cm.it, sarebbe stata fissata una deadline per concludere la trattativa: massimo venerdì 25 settembre, superato quel giorno sarà mollata definitivamente la presa. Il Napoli aspetta e fa il suo gioco, con la speranza che arrivi una proposta irrifiutabile. La squadra partenopea non ha fretta di vendere, e la permanenza del centrale sarebbe ovviamente cosa molto gradita per società e allenatore.

Mercato Napoli: anche il PSG su Koulibaly

Intanto mentre il City riflette su Koulibaly, anche il PSG pensa all’investimento. Leonardo si è sempre mostrato interessato all’acquisto, ma per il momento non pensa all’assalto. Possibile però che aspetti il momento giusto per tentare l’affondo decisivo.