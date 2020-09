Oroscopo di domani 11 settembre: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo venerdì.

Oroscopo Paolo Fox 11 settembre 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. La giornata di domani sarà particolarmente complicata e ricca di insidie. Se ti accorgerai che alcune situazioni lavorative o sentimentali non si risolvono, ti converrà rimandare ogni cosa a domenica. Non azzardare decisioni troppo rischiose, potresti risentirne nei giorni a seguire.