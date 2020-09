Le mogli dei calciatori sono sempre più protagoniste nel calcio moderno. Sempre tanti gli scoop con al centro mogli e le fidanzate dei calciatori. In Serie A, aumetano sempre di più le fidanzate più belle dei calciatori che si rendono protagonista nella vita privata dei loro compagni. Incidono tantissimo e non poco rispetto a prima. Infatti, prima di ogni cambio di destinazione, durante una trattativa, ormai i calciatori coinvolgono sempre di più le loro partner nella scelta riguardo un trasferimento in una nuova città o addirittura un nuovo paese. Ma quali sono le wags più belle della serie A? Andiamo a scoprirlo.

Fidanzate calciatori, le più belle della Serie A

WAGS è l’acronimo di Wives And Girlfriends ovvero mogli e fidanzate di sportivi famosi, in particolare calciatori. È usato anche al singolare, WAG, per indicare una specifica partner di uno sportivo famoso. E’ questo ormai il termine usato nel mondo dello sport per associare una moglie o una fidanzata ad un calciatore. Belle e non solo, perché sono sempre di più le compagne dei calciatori che entrano negli affari dei propri partner, spesso proprio in vesti di procuratrici.

Le wags più belle della Serie A

Difficile stilare una classifica oggettiva tra le fidanzate dei calciatori più belle in Italia. Ma è sicuramente facile trovare le 20 fidanzate più belle dei calciatori di Serie A senza fare una classifica. Molte di queste sono le compagne dei giocatori più popolari del campionato italiano.

Le 20 fidanzate o mogli più belle dei calciatori di Serie A:

GEORGINA RODRIGUEZ – FIDANZATA DI CRISTIANO RONALDO; JESSICA MELENA – MOGLIE DI CIRO IMMOBILE; AGUSTINA GANDOLFO – FIDANZATA DI LAUTARO MARTINEZ; ILARIA D’AMICO – COMPAGNA DI BUFFON; ENZA DE CRISTOFARO – MOGLIE DI DANILO D’AMBROSIO; NATALIJA ILIC – FIDANZATA DI MILINKOVIC SAVIC; ELISA VISARI – FIDANZATA DI NICOLO’ ZANIOLO; MARINA LUCZENKO – FIDANZATA DI WOJCIECH SZCZESNY; ORIANA SABATINI – FIDANZATA DI PAULO DYBALA; MELISSA SATTA – MOGLIE DI KEVIN PRINCE BOATENG; NATHALIA FELIX – FIDANZATA DI DOUGLAS COSTA; JESSICA ZIOLEK – FIDANZATA DI AREK MILIK; MICHELA PERSICO – FIDANZATA DI DANIELE RUGANI; AMRA SILAJDZIC – MOGLIE DI EDIN DZEKO; JENNY DARONE – MOGLIE DI LORENZO INSIGNE; CLAUDIA MANZELLA – MOGLIE DI LORENZO TONELLI; MATILDE ROSSI – FIDANZATA DI LUKAS SKORUPSKI; MARINA LUCZENKO – MOGLIE DI WOJCIECH SZCZESNY; KIMBERLEY MENS – FIDANZATA DI SAMI KHEDIRA; PAOLINA PROCYK – FIDANZATA DI KRZYSZTOF PIATEK.

Di Giuseppe Foria