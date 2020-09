Calciomercato Atalanta, colpo Miranchuk. Ha firmato! (UFFICIALE)

Gran colpo quello messo a segno dagli orobici, che si sono assicurati le prestazioni del giovane centrocampista russo proveniente dalla Lokomotiv Mosca. Percassi ha sborsato quasi venti milioni di euro per il suo cartellino.

Atalanta, colpo Miranchuk dalla Lokomotiv Mosca

Aleksej Miranchuk è un nuovo centrocampista dell’Atalanta. Poco fa la società ha comunicato il suo acquisto sul proprio sito ufficiale: ” Atalanta B.C. comunica l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Aleksey Miranchuk dalla Lokomotiv Mosca. Nato il 17 ottobre 1995 a Slavjansk-na Kubani, nella Russia meridionale, è un trequartista mancino, duttile tatticamente e bravo sia a concludere che a mandare in gol i compagni. Da adolescente si è trasferito a Mosca, insieme al fratello gemello Anton. Alla Lokomotiv mostra subito le sue grandi qualità, vincendo tre volte il campionato russo nelle categorie giovanili. E’ titolare nella Nazionale russa, con 25 presenze e 5 gol. Ora una nuova sfida con i colori nerazzurri. Benvenuto Aleksey!”.

Sarà lui il sostituto di Ilicic?

Il nuovo acquisto della ‘Dea’ ha le stesse identiche caratteristiche calcistiche di Josip Ilicic. Quest’ultimo, infatti, è rientrato sì in Italia ma è non è per nulla in condizione. Sia fisica che psicologica. Lo ha annunciato anche giorni fa il tecnico Gian Piero Gasperini, specificando che lo sloveno non è ancora pronto a ritornare in campo e non si sa per quanto tempo ancora bisogna aspettarlo. Per il momento il club non si è fatto scappare questo talento, di cui si parla un gran bene. Con la speranza che Ilicic possa raggiungere presto i suoi compagni.

Carrera parla di Miranchuk: “Non ha mai giocato fuori dalla Russia”

Massimo Carrera, ex collaboratore tecnico di Antonio Conte ai tempi della Juventus e attuale allenatore dell’AEK Atene ha voluto dire la sua sul nuovo acquisto nerazzurro: “Quando allenavo lo Spartak e lui giocava nella Lokomotiv mi impressionò tantissimo. E’ forte fisicamente e ha anche il vizio del gol. L’Atalanta ha fatto un ottimo acquisto. E’ vero che non ha mai giocato fuori dalla sua nazione, ma non credo sia un problema per lui. E’ abituato ad alti palcoscenici“.

