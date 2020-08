Oroscopo di oggi 31 agosto: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo lunedì.

Oroscopo Paolo Fox 31 agosto 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. La passione non è ai livelli soliti, ma s’intravede comunque una buona disponibilità verso gli altri. Magari è il momento per chiedere scusa dopo certi atteggiamenti troppo roventi. Al lavoro valuta nuove opportunità per l’autunno, non sbaglierai. Venere consiglia di proteggersi più del necessario dai raggi violetti.

Toro. Piccoli problemi passati condizionano ancora la tua vita amorosa nel presente, devi risolverli. Mercurio è favorevole alle nuove conoscenza, non sprecare la sua influenza. Al lavoro resta ancora un pizzico di fatica da smaltire dopo le vacanze, ma quando comincia lo stress dai il meglio di te. Sei in forma: è il momento di combattere l’insonnia.

Gemelli. Tensioni gravi non ce ne saranno, occhio allo stress. Potrebbe portarti a mettere in discussione il partner, o a essere messo in discussione. Prudenza verso gli Ariete e Bilancia. Evita contrasti sul lavoro. La salute va tenuta d’occhio, tendi anche ad avere cali d’attenzione.

Cancro. Se ti piace qualcuno, è il momento di farti avanti. Non sprecare però l’occasione accontentandoti, questa configurazione astrale va valorizzata con incontri importanti. Al lavoro vedrai materializzarsi le proposte ricevute durante l’estate. Sul versante benessere arrivano segnali incoraggianti: comincia la dieta, stavolta riuscirai a portarla avanti.

Leone. Comincia una buona fase che avrà pieno sviluppo nei prossimi mesi: non restare fermo se sei single, le prossime conoscenze avranno sviluppi in futuro. Lavorate e mettete in cascina, a fine anno serviranno dei soldi. Salute ok, se non fosse per lo stomaco delicato, fermati e affronta una percorso di cura.

Vergine. Arriva il momento di recuperare il tempo perso nei primi mesi dell’anno, quando ti sei impantanato in relazioni senza possibili sbocchi. Settembre è il mese del rilancio lavorativo, i primi segnali si vedranno già da lunedì.

Oroscopo 31 agosto: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Hai un naturale bisogno d’amore, ma in questo periodo non trova una sponda solida. Non crucciarti, un po’ la colpa è anche della tua diffidenza momentanea. Al lavoro sfrutta il cambiamento: la situazione non è facile da gestire, capisci chi stai diventando. Sei più forte dal punto di vista psichico.

Scorpione. Impegnati al massimo, è il momento di farsi trovare pronti per settembre. Se hai già un amore, riceverai una conferma, se te ne vuoi liberare, fallo subito. Venere positiva, il tuo fascino è ancora più grande. Hai in mente un bel progetto a lavoro, occhio ai battibecchi con Gemelli e Sagittario.

Sagittario. Se hai superato la crisi d’aprile, in amore ora sei in una botte di ferro, tieni però sotto controllo la tendenza a proferire parole taglienti. Al lavoro cambia il capo, potresti dover ripartire da zero. Anche tu in questo lunedì tenderai a perdere la concentrazione.

Capricorno. Agosto è stato un mese strano per le relazioni, non perdere la calma, anche se il telefono squillerà di continuo. Evita scontri con Ariete e Bilancia. Non crucciarti neanche per i cambiamenti a lavoro, saranno per il meglio. Venere è in opposizione, pelle e testa

Acquario. Calma. Le discussioni recenti sono in parte a causa tua. Se un amore è in difficoltà, non serve la tua aggressività: aspetta l’inizio di settembre. Qualcosa cambia nei rapporti lavorativi, possibile cambi di mansione o addirittura ufficio. La salute è fondamentale: non fuggire dai medici con la scusa del poco tempo a disposizione.

Pesci. Venere è positiva, ma i nervi sono a fior di pelle: saranno i legami fissi a risentirne un po’. Il lavoro è la fonte principale della tua ansia: arriveranno richieste che ti daranno quasi fastidio. Per quanto riguarda le condizioni di salute, le stelle consigliano un periodo di relax.

Oroscopo squadre: Napoli (1 agosto 1926, Leone)

Il calciomercato ha già portato l’acquisto di Osimhen: gli astri a questo punto consigliano prudenza, anche in vista della sessione di gennaio, che potrebbe richiedere altri investimenti economici. Oggi si compra soltanto dopo aver venduto.