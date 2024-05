Polemica Cuadrado, i tifosi della Juventus furiosi: lui rimane in silenzio

Juan Cuadrado è stato pressoché inesistente nella stagione dell’Inter, ma le polemiche non sono mancate durante la festa per lo Scudetto.

Il calciatore colombiano era arrivato in nerazzurro a parametro zero dopo una lunga avventura alla Juventus, non certo un club indifferente al contesto meneghino vista la vecchissima rivalità tra i due club.

I tifosi della Juve si erano già arrabbiati diverse volte con il “Panita”, considerato un traditore anche solo per aver accettato la corte dell’Inter. E subito sono arrivati paragoni con Pavel Nedved che preferì ritirarsi che vestire la maglia nerazzurra nell’anno del Triplete che gli avrebbe permesso di vincere quella Coppa Campioni più volte sfiorata.

Cuadrado non si era limitato al passaggio in nerazzurro, ma era stato criticato fin da subito dai suoi vecchi tifosi per la sua attività social dove parlava dell’Inter come della sua famiglia dimenticando tutto quello che era successo in bianconero. Erano state diverse le partite infatti che avevano portato i tifosi meneghini a scatenarsi contro di lui, preso di mira anche all’arrivo a Milano. Tra tutte un rigore realizzato in un Inter-Juventus 2-1 prima procurato, in maniera generosa, e poi realizzato sotto la curva nerazzurra. E ora cosa è successo?

Festa Inter, juventini furiosi con Cuadrado

I tifosi della Juventus sono furiosi con Juan Cuadrado dopo la festa dello Scudetto dell’Inter nella quale il colombiano si è reso protagonista di alcuni siparietti per loro francamente evitabili.

Per prima cosa è stato criticato il selfie dove si vede l’ex Udinese e Fiorentina indossare degli occhiali con due stelle al posto delle lenti, a simboleggiare il ventesimo Scudetto dell’Inter che ricordiamo ha nella bacheca anche il titolo 2005/06 vinto dalla Juventus sul campo e revocato dopo lo scandalo Calciopoli.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso però è arrivata quando Cuadrado è stato invitato dai tifosi meneghini al coro “chi non salta bianconero è”, lui si è lasciato andare a uno sfrenato salto di gioia che ha fatto arrabbiare i tifosi della Vecchia Signora. Il calciatore al momento è rimasto in silenzio anche se l’assalto al suo profilo a opera della tifoseria avversaria è iniziato ormai da tempo. E chissà che non possa arrivare anche qualche dichiarazione del calciatore che comunque nel tempo ha dimostrato di essere molto legato alla piazza juventina che ha lasciato da vicecapitano in una stagione in cui ha indossato più volte la fascia sul braccio.