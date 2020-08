Calciomercato Juventus: per Suarez c’è la svolta

Juventus, continua la caccia all’attaccante. Secondo le ultime di mercato Luis Suarez non sarebbe solo un’idea, ecco le notizie in arrivo da Barcellona.

Calciomercato Juventus: per Suarez ora si tratta

La Juventus potrebbe prendere Luis Suarez. Come riportato da TS, i bianconeri hanno sempre in mente come primo obiettivo per l’attacco il nome di Edin Dzeko.

Il bosniaco resta il numero uno nella corsa alla maglia nove della Juventus di Andrea Pirlo. I giorni però passano e l’affare non si sblocca, per questo ora il vantaggio si assottiglia. E così non si può più escludere la candidatura di Luis Suarez, che si sta liberando dal Barcellona.

Juve, Suarez colpo a parametro zero

L’attaccante arriverebbe a Torino a parametro zero, e questo non è un dettaglio. Il campione uruguaiano, infatti, sta liberando dai catalani ma ha uno stipendio da 13 milioni netti a stagione che in Italia farebbero 20 lordi con la tassazione ora in vigore.

Ultime Juve: si riaccende Milik

Attenzione anche al nome di Arek Milik. Il polacco aspetta sempre un segnale da Torino e non ha accettato la Roma.

Tutto ruota intorno a lui visto che i giallorossi vorrebbero assicurarsi l’erede di Dzeko per poterlo cedere alla Juventus. Ieri l’affare sembrava essere arrivato alla svolta decisiva, ma il Napoli pare aver rilanciato dopo l’offerta della Roma di uno scambio con Under e Ricciardi. E così il passaggio di Dzeko alla Juventus non si sblocca.

Intanto nella giornatadi ieri Dzeko ha sentito al telefono l’amministratore delegato giallorosso Guido Fienga, le parti hanno chiarito le rispettive posizioni. Dzeko vorrebbe cogliere l’occasione e passare alla Juve in modo tale da liberare anche la Roma dal suo contratto.

A Torino Pirlo freme e vorrebbe subito la punta. Questo mette parzialmente in bilico l’arrivo di Dzeko in bianconero, perché il mercato è vero che sarà lungo ma il campionato avrà inizio il 19 settembre e, tra l’8 e il 9, Pirlo vorrebbe avere tutta la rosa, compresa la punta.

Per questo ora l’opzione Suarez prende corpo a Torino. Ad oggi i dubbi sono due: il primo è di ordine fisico, perché Suarez arriva da un infortunio lungo ed ha 33 anni. il secondo come detto è il contratto.

Leggi anche >>> Le ultime su Milik