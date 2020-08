Calciomercato Inter: scambio con il PSG

L’Inter pronto allo scambio con i francesi. Sul mercato finisce Milan Skriniar che potrebbe finire presto in Francia.

Mercato Inter 2020: Paredes arriva al posto di Skriniar

L’Inter pensa ad uno scambio con Milan Skriniar. Come riportato da Ts, il club nerazzurro continuerebbe a dare la cacca ad un centrocampista.

Non solo Sandro Tonali, i nerazzurri guardano anche in casa PSG dove gioca Leandro Paredes. Il mercato sarà breve e Marotta dovrà accontentare Antonio Conte ha chiesto due centrocampisti a Sunig. Ecco perché, a fronte dell’insistenza di Leonardo, direttore sportivo del Paris Saint Germain, di avere Milan Skriniar, l’Inter si starebbe attivando per portare a Milano Leandro Paredes.

Ultime Inter: il valore dello scambio

La trattativa potrebbe decollare da un momento all’altro. Skirniar non è stato più un titolare come dimostrato dall’avventura dell’Inter in Europa League (nella quattro partite, finale compresa, ha giocato appena sei minuti).

Per quanto riguarda il centrale slovacco, l’Inter sembrerebbe aver fatto le sue scelte e per ora non si cambia idea.

Skriniar ha tanto mercato e potrebbe consentire all’Inter di far casa in modo tale da poter poi investire in altro modo i soldi della cessione. E naturalmente, Marotta e Ausilio, sono a lavoro per accontentare Conte.

Tuttavia c’è anche da dire che viste le ultime uscite il difensore ha perso un po del valore ad un anno fa. Le esclusioni di Conte, infatti, non hanno salvaguardato il patrimonio della società. Forse anche per questo ora all’Inter converrebbe più uno scambio che una cessione. Come quello con il Psg, visti i buoni rapporti con i francesi certificati dal recente trasferimento a titolo definitivo di Mauro Icardi. Ma quanto vale Skriniar? Dopo aver sfiorato gli 80 milioni, oggi il centrale è a quota 50.

Inter, Paredes in mezzo al campo

L’Inter avrebbe poi già individuato l’alternativa in casa parigina. I nerazzurri avrebbero chiesto ai colleghi francesi di inserire nell’affare Leandro Paredes, argentino, 26 anni, centrocampista che ha faticato a Parigi ad esser titolare.

Nonostante questo Conte lo ritiene un jolly interessante, magari non un titolare assoluto, ma un giocatore capace di prendere il posto di Brozovic, che potrebbe anche andar via. L’Inter valuta l’argentino 20-30 milioni di euro.