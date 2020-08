Calciomercato Inter, Conte apre all’addio di un gioiello

Il mercato di Serie A entra sempre più nel vivo, e nel corso di queste ultime settimane, la maggior parte delle squade del nostro campionato sta cercando di portare avanti diverse operazioni, sia in entrata che in uscita. Ne sa qualcosa l’Inter, la quale ha come unico obiettivo quello di alzare l’asticella e colmare il gap con la Juventus.

Mercato Inter: Conte può lasciar partire Brozovic

L’Inter è scatenata sul mercato, e la sensazione è che da qui alla prossima finestra possano esserci tante novità. Se da una parte gli obiettivi sembrano chiari, dall’altra è molto probabile che qualche pedina importante possa andare via. Si parla di scambi con le big, e si parla parecchio del futuro di Brozovic. Il croato può essere coinvolto in qualche maxi-operazione, e stando a quanto riportato dalla stampa croata, pare che Conte sia disposto a lasciar partire il proprio centrocampista.

Ultime Inter: il sostituto di Brozovic

Brozovic potrebbe dire addio all’Inter nella prossima sessione di mercato, e l’Inter ha già in mente diversi nomi per andare a sostituirlo. Gli obiettivi principali sono Tonali e Ndombele, entrambi profili molto graditi ai nerazzurri, e che in questi ultimi giorni si starebbero avvicinando parecchio. Due trattative complicate, ma che il club meneghino si dice ottimista di portare a termine. Intanto da poco è anche arrivata la decisione per quanto riguarda un eventuale colpo Vidal.