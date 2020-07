Calciomercato Juventus, è Zapata l’obiettivo numero uno

Colpo di scena in casa Juventus, il calciomercato si infiamma e questa volta non sul fronte Milik. Sì, perché il bomber del Napoli non è l’unico seguito dal CFO dei bianconeri, Fabio Paratici.

Calciomercato Juventus, Duvan Zapata diventa l’obiettivo numero uno di Fabio Paratici

“Juventus, è Zapata!” è quanto titolano i colleghi del Corriere dello Sport, dedicando una prima pagina tutta per il talento colombiano dell’Atalanta. Il calciatore ex Napoli ha fatto un exploit incredibile da quando veste la maglia del club bergamasco, motivo per cui su di lui si sono accese tutte le luci, di ogni riflettore, che lo mettono in risalto tra i top club europei. Non solo Atletico Madrid dalla Spagna dunque, anche in Italia c’è il forte interesse dei diversi club.

Juventus, quanta concorrenza per Zapata: il gigante colombiano potrebbe andar via da Bergamo

Stando a quel che rivelano i colleghi dello stesso quotidiano sportivo, dunque, non ci sarebbe solo Arkadiusz Milik tra gli obiettivi per il reparto offensivo, bensì anche Duvan Zapata. Il calciatore potrebbe dire addio all’Atalanta solo in caso di offerta pari al suo valore, che al momento risulta troppo elevato. Il presidente Percassi, infatti, non ha alcuna intenzione di cedere i propri pezzi pregiati e il colombiano al momento risulta incedibile. Certo è che, se dovesse arrivare un’offerta congrua al suo valore, verranno fatte delle valutazioni da Zingonia. La sensazione è che la Juventus si spingerà oltre i propri limiti, perché Zapata è l’uomo che serve a Maurizio Sarri.