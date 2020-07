Il calciomercato del Napoli potrebbe trovare in Carlo Ancelotti il nemico numero uno per alcuni obiettivi importanti.

Calciomercato Napoli, Ancelotti vuole Allan e Gabriel

Carlo Ancelotti non ha lasciato ottimi ricordi al Napoli ma è rimasto legato al valore calcistico di molti calciatori azzurri. Uno su tutti è Allan Marques, centrocampista brasiliano, che con il tecnico di Reggiolo era titolare inamovibile. Con l’avvento di Gattuso, però, l’ex Udinese non ha quasi mai trovato il campo, prima per problemi fisici e poi per motivi tecnici. Demme e Lobotka, arrivati a gennaio, sono diventati i volti di riferimento di Gattuso, insieme a Fabian Ruiz e Zielinski. Per il brasiliano, dunque, si aprono le porte dell’addio e Carlo Ancelotti è pronto ad accoglierlo a Goodison Park. Secondo quanto si legge su calciomercato.com, il prezzo è superiore ai 20-25 milioni di euro offerti a gennaio, e i Toffees sarebbero pronti ad accontentare De Laurentiis.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NEWS DI MERCATO

Everton su Maghallanes, le ultime

Ma Carlo Ancelotti vuole sottrarre anche un altro brasiliano al Napoli. Le10Sports parla di un importante interessamento del club di Liverpool per Gabriel Maghallanes, difensore del Lille, su cui il Napoli ha da tempo messo gli occhi e che vorrebbe portare al San Paolo insieme a Victor Osimhen.

Potrebbero interessarti anche

Calciomercato Juventus, cambia tutto in società: ecco i nuovi ruoli

Mercato Inter, arriva Allegri: le ultime

Inter, le parole di Marotta sul futuro di Conte e Brozovic

Atalanta, Gasperini furioso in conferenza: ecco quanto accaduto