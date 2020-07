Liga, Real Madrid: un giocatore potrebbe avere il Coronavirus

Il Coronavirus non risparmia nessuno. Dalla Spagna giungono voci che un ‘blancos‘ potrebbe risultare positivo al Covid-19.

Zidane: “Vinicius potrebbe essere positivo“

Paura in casa Real Madrid. Durante la conferenza prepartita di Zindedine Zidane (la sua squadra giocherà domani sera, in casa, contro il Deportivo Alavés), una notizia ha scosso non poco il mondo della Liga e del pallone. Il tecnico francese ha dichiarato, ai giornalisti, in sala stampa: “Vinicius si è sottoposto al test per il Covid-19 questa mattina, ma qualcosa è andato storto.

Nel pomeriggio di oggi effettuerà un altro tampone. Può capitare che si tratti di un errore, a volte può succedere. Quando ci sono queste notizie il calciatore non può allenarsi insieme al resto dei compagni. La speranza è che non ci sia nulla e che nel match di domani il ragazzo possa essere con noi“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, Fabian-Real Madrid: pronta una contropartita

Zidane parla anche di mercato e di Luka Jovic

“Luka? Spero che si riprenda quanto prima dall’infortunio. Attendiamo il suo ritorno perché abbiamo bisogno di lui. E’ vero, quest’anno ha giocato molto poco, ma è un calciatore molto bravo nel suo ruolo. E’ un attaccante che segna molti gol anche se non ha avuto molto spazio. Il prossimo anno? Rimarrà sicuramente qui al Real Madrid. Abbiamo avuto molte discussioni, ma fa parte del gioco. E’ vero che sono successe molte cose, ma come giocatore non si discute“.