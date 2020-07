Calciomercato Milan, per l’attacco si pensa ad un ex bianconero

Il Milan può prenderlo a parametro zero, dopo che ha rescisso il suo contratto in questi giorni con un altro club. Interessa anche in Premier League.

Pazza idea Mandzukic! I rossoneri ci pensano

Mario Mandzukic è disponibile a parametro zero. Un’ottima occasione per qualsiasi top club europeo che può ingaggiare un calciatore di grande livello senza spendere un euro, nonostante la non più giovanissima età (34). L’ex giocatore di Bayern Monaco e Juventus ha concluso, dopo appena sei mesi, la sua avventura in Qatar con la maglia dell’Al Duhail. Arrivato al gennaio di quest’anno, dopo essere stato messo fuori rosa da Maurizio Sarri che non lo ha mai considerato, ha risolto consensualmente il contratto con la società qatariota. Lascia la squadra dopo aver disputato cinque partite senza realizzare neanche una rete.

Mandzukic è pronto a rimettersi in gioco e un suo ritorno in Serie A non è da scartare. Ci ha pensato anche il Verona di Maurizio Setti, ma il problema rimane l’alto ingaggio del croato che ha frenato gli entusiasmi dei veronesi. Il Milan ci sta seriamente pensando per la prossima stagione. Che possa essere lui il sostituto di Zlatan Ibrahimovic?

Il calciatore interessa anche in Premier League

Non solo i rossoneri. Anche il Manchester United è interessato alle prestazioni dell’attaccante. Ole Gunnar Solskjaer vorrebbe portare il giocatore nel campionato inglese, ma il calciatore preferirebbe tornare in Italia dopo che è stato per cinque anni con la società di Agnelli.