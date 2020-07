Inter, Conte sulle condizioni di Brozovic: i tempi di recupero

L’Inter di Antonio Conte ha perso diversi punti per la lotta allo scudetto, ma continua a crederci. La squadra nerazzurra si qualifica ancora una volta alla prossima edizione della Champions League e quindi lotterà fino alla fine con la speranza di recuperare punti sulla Juventus e magari nel rush finale di stagione cercare di complicare le cose alla squadra di Maurizio Sarri. Intanto, domani, a San Siro, la squadra si ritroverà di fronte il Bologna di Sinisa Mihajlovic.

Inter-Bologna, Conte recupera Brozovic

Non sarà facile per i nerazzurri domani che giocheranno in un orario piuttosto pesante a causa del forte caldo. l’Inter giocherà contro il Bologna alle ore 17.15. Squadra di Sinisa Mihajlovic che tornata dal Coronavirus ha ottenuto una sconfitta, una vittoria e un pareggio, rispettivamente con Juventus, Sampdoria e Cagliari. Intanto, il tecnico potrà fare di nuovo affidamento su Marcelo Brozovic che torna dopo l’infortunio.

Inter, le parole di Antonio Conte su Brozovic

Marcelo Brozovic è di nuovo a disposizione dell’Inter. A parlarne è stato lo stesso Antonio Conte alla tv ufficiale del club alla vigilia del match contro il Bologna. Queste alcune delle sue parole: “Felici di avere nuovamente a disposizione Brozo, il problema al gemello è risolto. Cercheremo di capire cosa sarà meglio per lui e se potrà essere a disposizione per l’intero match”.