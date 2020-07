Roma-Udinese, 0-1 dopo soltanto 12 minuti. E’ Kevin Lasagna a firmare il gol del momentaneo vantaggio della squadra di trasferta. Assist involontario di De Paul

Roma-Udinese, friulani subito avanti con Kevin Lasagna – VIDEO

Allo stadio Olimpico di Roma passa in vantaggio a sorpresa l’Udinese. E’ di Kevin Lasagna la rete firmata al minuto 12 del match. Assist di Rodrigo De Paul. L’argentino serve una palla in area di rigore per il calciatore che mette in rete. Tiro sbagliato di De Paul che rimette la palla sul secondo palo e Lasagna anticipando tutti batte il portiere e porta i suoi in vantaggio.

LEGGI ANCHE >>> Sintesi Atalanta-Napoli