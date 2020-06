Calciomercato Lazio, l’agente di Immobile svela il suo futuro

Calciomercato Lazio, Immobile: l’agente parla del suo futuro

E’ un nome caldo per il calciomercato, l’attaccante della Lazio, Ciro Immobile. Fa impazzire letteralmente i club di Serie A e non solo il centravanti di Torre Annunziata. Fa gola al Napoli, club partenopeo che andrebbe dritto su di lui se dovesse partire Arkadiusz Milik, per un attacco formato da tre napoletani – mettiamoci dentro anche ‘Ciro’ Mertens – e da vera e propria macchina da gol. A parlare del suo futuro però è il suo agente, Alessandro Moggi. Di seguito, le sue parole.

Lazio, Immobile concentrato sui biancocelesti: “Tanto interesse degli altri club, vedremo”. L’agente poi rivela i sogni di Ciro

E’ intervenuto ai microfoni del “Foglio Sportivo”, l’agente di Ciro Immobile, Alessandro Moggi. Ancora a segno contro la Fiorentina, l’attaccante di Torre Annunziata ha deciso di mettere nel mirino il titolo di capocannoniere e di accendere, fino alla fine della stagione, la speranza Scudetto per i biancocelesti. Ecco quanto rilasciato dal procuratore: “Ciro è una star, è tra i primi posti della mia carriera durata 27 anni. Ha sani principi, è un uomo di valore, ancor prima del grande giocatore che è. Il suo futuro? Io dico sempre che tutto può succedere, per contare i club interessati a lui tocca utilizzare le dita di entrambe le mani. Ora è troppo concentrato sulla Lazio e sogna lo Scudetto. La Scarpa d’Oro anche, ma Lewandovski ha fatto troppo bene nel finale di stagione”.