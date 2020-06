Calciomercato Juventus, 200 milioni per il campione bianconero: la risposta del presidente

Paulo Dybala, attaccante della Juventus, è finito ancora una volta nel mirino dei grandi club stranieri. La Joya ha un contratto in scadenza 2022 e non ha ancora intavolato una trattativa decisa per il rinnovo del contratto. Già la scorsa estate il calciatore argentino era stato messo sul mercato dalla società. Ora però la fiducia è tornata dopo una grande stagione sotto la gestione Sarri.

Juventus 200 milioni per Dybala

Il Marsiglia è in procinto di cambiare proprietà in vista del futuro. Il club francese sogna in grande ed è pronto all’acquisto di nuovi talenti, molte voci accostano Dybala proprio al club francese, che pare sia intenzionato a sborsare anche 200 milioni per il calciatore argentino della Juve. C’è l’imprenditore Mourad Boudjellal pronto ad investire nel club francese.

Dybala-Marsiglia, le parole del presidente

Mourad Boudjellal ha confermato a RMC della trattativa messa in piedi per l’acquisto del Marsiglia. Si parla di circa 400 milioni di euro, 200 per risanare i debiti della società e altri 200 da investire per la prossima sessione di mercato. Tra i tanti calciatori accostati al Marsiglia c’è Dybala, ma Boudjellal ha smentito della possibile offerta faraonica di 200 milioni per Dybala. Queste alcune delle sue parole: “Non arriverà Dybala la prossima sessione di mercato e nessun calciatore per cui andremo a buttare denaro dalla finestra. Puntiamo a un grande progetto e non vogliamo illudere i tifosi”.