Inter, Skriniar squalificato per tre turni! Ecco cosa è successo in campo

Inter, Skriniar fermato dal giudice sportivo: tre turni di squalifica

Inter – Skriniar | Clamorosa decisione arrivata direttamente dal Giudice Sportivo, ai danni di Milan Skriniar. Il difensore slovacco è stato espulso nella partita di ieri, disputata a San Siro, tra Inter e Sassuolo. E’ emergenza per Antonio Conte perché, per i prossimi tre turni, perde il proprio perno difensivo. Uno dei migliori calciatori della sua rosa dovrà stare ad aspettare uno stop di ben tre gare, per aver insultato l’arbitro in campo e non solo.

Inter, blasfemia in campo di Skriniar: il Giudice Sportivo lo condanna

La squalifica arriva con l’aggravante, Milan Skriniar non se la cava, il Giudice Sportivo ha emesso la sua sentenza: tre turni di stop per il calciatore. Ma cosa è successo in campo? Nel finale, molto teso, Skriniar ha subito prima la doppia ammonizione, ma poi il direttore di gara avrebbe annotato anche delle espressioni poco felici, come riportato dallo stesso comunicato apparso sul sito della Lega Calcio: “Doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (una giornata); per avere inoltre, al 47° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, rivolto al Direttore di gara un’espressione offensiva accompagnata da un’esclamazione blasfema”.

Skriniar, dunque, salterà i prossimi tre match dell’Inter. Non ci sarà contro Parma, Brescia e Bologna. Farà rientro in campo solo per la sfida contro l’Hellas Verona, al Bentegodi. Inoltre, anche Antonio Conte sarebbe stato fermato per un turno. Sarà assente a Parma.