Premier League, tegola per il City: stagione finita per Aguero

L’attaccante argentino ha concluso, anzitempo, la sua stagione a causa di un infortunio nel match contro il Burnley di ieri sera.

Manchester City nei guai, per Aguero infortunio al ginocchio

La Premier League è ripartita da soli sei giorni ed ha già perso uno dei suoi giocatori simbolo: Sergio Aguero. L’ex Atletico Madrid, infatti, è uscito per infortunio poco prima che l’arbitro fischiasse la fine del primo tempo nel match che vedeva il suo Manchester City annientare il Burnely per 5-0.

Problemi al ginocchio per l’asso argentino che non potrà aiutare i suoi compagni in questo finale di stagione. Per lui anche il ritorno in campo, in Champions League, è in bilico. Nel post-partita il tecnico del City, Pep Guardiola, non era affatto felice per l’infortunio del suo top player: “Nell’ultimo mese ha avuto problemi al ginocchio, la situazione non è per niente ottima“.

Il papà di Aguero: “Verrà operato a Barcellona“

Intervistato da ‘Radio la Red” il papà del ‘Kun‘, Leonel del Castillo, ha rivelato che il figlio dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico: “Ho parlato con mio figlio e mi ha detto che ha un problema al menisco. Solo la risonanza magnetica rivelerà il reale infortunio di Sergio. Per il momento posso dirvi che entro giovedì o venerdì verrà operato a Barcellona, dove è già stato prima di partire per il Mondiale in Russia del 2018“.