Calciomercato Inter: Skriniar nel mirino del Real, il prezzo

Calciomercato Inter: Skriniar può finire al Real

Inter, Skriniar in bilico? Una cessione dolorosa, ma che dopo questa stagione non è impossibile. Il centrale ex Sampdoria nella difesa a tre di Conte non ha reso come tutti si aspettavano.

La sue prestazioni, infatti, sono state buone ma non paragonabili a quelle alle quali i tifosi nerazzurri si erano abituati un anno fa con Spalletti e la linea a 4. Ecco perchè la dirigenza nerazzurra potrebbe decidere di sacrificare il centrale.

Ultime Inter, c’è il Real su Skirinar

La notizia del giorno, come riportato da cm.com, è che il Real Madrid starebbe seguendo Milan Skriniar.

Il calciatore a Madrid sembrerebbe visto come il perfetto erede di Sergio Ramos, prossimo al rinnovo di contratto ma oramai 34enne.

Secondo i rumors provenienti dalla Spagna, le Merengues, dopo il flop Militao, sarebbero pronti a investire nuovamente in difesa.

Il primo nome per i madrileni sarebbe quello dello slovacco. Inanto a Milano Inter avrebbe già fissato il prezzo. Per il calciatore Ausilio e Marotta potrebbero chiedere meno di 80 milioni.

Nel caso in cui il difensore fosse ceduto, visto il probabile addio anche di Godin, i nerazzurri interverranno ancora sul mercato. In nomi sono tanti, ma per il centrodestra il rinforzo a sorpresa potrebbe essere Izzo.