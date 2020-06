Calciomercato Real: Mbappè arriva in estate

Calciomercato Real: Mbappè è il vero obiettivo

Real Madrid, sarà Mbappè a prendere il posto di Cristiano Ronaldo. Dopo due anni dalla partenza del Pallone d’Oro, il Real ha deciso di fare le cose in grande.

A Madrid, infatti, sarebbe partito il conto alla rovescia per il trasferimento di Kylian Mbappe in Liga.

In Spagna sono oramai certi, sarà il francese il vero grande obiettivo dei blancos, che in questi anni non sono riusciti a trovare il sostituto di CR7.

Per questo il club spagnolo vuole puntare sul giovane Campione del Mondo. Strapparlo al Psg, club tra i più ricchi al mondo, non sarà di certo semplice, ma i prossimi potrebbero risultare decisivi per il passaggio alla corte di Zidane.

Ultime Real Madrid: il piano per Mbappè

Per acquistare il calciatore, il Real Madrid avrebbe già in mente il da farsi. Come riportato da ‘As’, Mbappé avrebbe già respinto due offerte di rinnovo: il contratto è in scadenza il 30 giugno 2022 e l’estate del 2021 sarà di sicuro quella del trasferimento dell’attaccante.

Per questo in Spagna vorrebbero anticipare il passaggio nella Capitale spagnola della punta. Ci sarebbe anche una data cerchiata in rosso, quella del 23 agosto prossimo, quando inizierà il campionato francese. Se la stagione dovesse cominciare senza rinnovo, un trasferimento al Real sarebbe certamente più facile. Con un prolungamento, invece, si complicherebbe la trattativa. I madrileni potrebbero acquistare il calciatore sfruttando la chiusura posticipata del mercato in Liga oppure aspettare un anno.