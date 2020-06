Calciomercato Napoli, Boga rivela: “E’ vero, mi vogliono. Ho un sogno…”

Calciomercato Napoli, Jeremie Boga rivela l’interesse: “Sì, mi vogliono ed io sogno di giocare in Europa”

Calciomercato Napoli – Boga | Il Napoli sta cercando di capire quale scenario verrà fuori per il proprio futuro. Il motivo riguarda la situazione legata a Josè Callejon, con il rinnovo ancora fermo e il suo destino sempre più lontano dal club azzurro, discorso analogo per Lozano, ovviamente non per una questione contrattuale. Il ‘Chucky’, salvo clamorosi colpi di scena, potrebbe dire addio dalla società azzurra, dopo un solo anno. E’ per questo che il Napoli starebbe già virando su un altro obiettivo ed è l’ivoriano Jeremie Boga, ormai di proprietà del Sassuolo, che lo ha riscattato dal Chelsea.

News Napoli, le parole di Jeremie Boga sul suo futuro

A parlare del suo futuro, questa volta non è nessun intermediario o agente, ma direttamente il calciatore in persona. Quelle che seguono, sono le parole di Jeremie Boga, talento offensivo del Sassuolo, ai microfoni di ‘RMC’: “Sto pensando al mio futuro, non nascondo che ho parlato con il tecnico De Zerbi. Vedremo cosa succederà, al momento io sono del Sassuolo. Poi leggo il mercato, è vero, ci sono squadre interessate. Leggo di Roma, Milan, Inter, Juventus e Napoli. Sì, sono lusingato da questi club. Mi vogliono? Vediamo l’anno prossimo. Io dico solo che non vedo l’ora di giocare in Europa, tra Champions o Europa League. Sarebbe un sogno”.