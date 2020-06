Il bollettino della Protezione Civile di oggi martedì 2 giugno

Bollettino Protezione Civile, ecco i dati delle ultime 24 ore

Bollettino Protezione Civile – Martedì 2 giugno | Nel giorno della festa della Repubblica italiana, purtroppo, tocca ricordare quali sono i numeri legati alla pandemia. Il Coronavirus non lascia in pace l’Italia e sarà così ancora per un po’ di tempo, ma i progressi nell’ultimo mese si sono registrati attraverso i dati annunciati dalla Protezione Civile. Anche oggi, infatti, arriva il consueto appuntamento con il bollettino, pubblicato dallo stesso dipartimento. L’Italia vuole rientrare nella normalità e, passo dopo passo, il Governo sta cercando di far ripartire la nostra penisola. Quello che segue, è tutto quello che c’è da sapere sui dati legati alle ultime 24 ore.

CLICCA QUI PER LEGGERE I DATI DELLA GIORNATA DI IERI

Bollettino della Protezione Civile: i dati della pandemia del 2 giugno 2020

E’ arrivato, anche oggi, l’appuntamento consueto con l’annuncio legato ai numeri sulla pandemia. Nelle ultime 24 ore, come annunciato dalla Protezione Civile attraverso il bollettino, sono arrivati purtroppo 55 decessi (5 in meno rispetto a ieri). I casi totali hanno raggiunto 233.515 unità, con un incremento di 318 nuovi casi di cui 187 solo in Lombardia e 57 in Piemonte. Nella giornata di oggi sono stati eseguitivi 52.159 test attraverso tamponi. A partire dalla giornata di domani potrebbe ripartire la mobilità tra regioni, con l’Italia che passo dopo passo, va verso la ripresa. Ci si augura che ben presto il nostro Paese possa mettere alle spalle questa tremenda situazione vissuta in Italia.