Calciomercato Juventus e Napoli: svelato il futuro di Mandragora

Calciomercato Juventus e Napoli: l’agente di Mandragora vuota il sacco

Calciomercato Juventus e Napoli – Mandragora | E’ finito nel mirino delle big d’Italia, il centrocampista dell’Udinese, Rolando Mandragora. Il giovane centrocampista del club friulano si è ritrovato coinvolto in una bagarre in alto, per quel che concerne il calciomercato. Sì, perché al centro delle voci c’è inevitabilmente lui, che sta provando a prendersi per mano l’Udinese, per condurre il club alla salvezza. A parlare del suo futuro è l’agente Luca De Simone, ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

Ultime Juventus e Napoli: le parole dell’agente di Mandragora sul futuro del calciatore

E’ finito nel mirino di Juventus e Napoli, il calciatore dell’Udinese, Rolando Mandragora. Ai microfoni dell’emittente radiofonica ufficiale della SSC Napoli ha parlato l’agente del centrocampista, Luca De Simone: “La Juventus ha un diritto di recompra su di lui, non so se verrà esercitato. Al Napoli? Non lo so, nessun contatto, ma potrebbe comunque piacere agli azzurri. Saremmo lusingati, è un club di alto livello”.

Dunque non esclude niente l’agente, con il calciatore che potrebbe fare il salto di qualità definitivo nella prossima stagione, dicendo addio all’Udinese. Un’annata che lui vuole continuare a vivere con i colori bianconeri dei friulani, in attesa di conoscere quale scenario verrà fuori per la Serie A. Inoltre, sul giocatore, ci sarebbero finiti anche altri due club ai vertici del campionato italiano: parliamo della Roma e dell’ambiziosa Fiorentina di Rocco Commisso.