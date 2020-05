Calciomercato Inter: Matheus Cunha per il dopo-Lautaro Martinez

Calciomercato Inter, obiettivo Matheus Cunha: il giovane talento fa impazzire Beppe Marotta

Calciomercato Inter – Matheus Cunha | E’ lunga la lista dei nomi seguiti dall’amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta. Coordinato con Piero Ausilio, vorrà far contento il proprio allenatore, Antonio Conte. Mentre l’Inter si prepara all’addio di Lautaro Matinez, calciatore sempre più lontano dalla società nerazzurra, il club di Milano cerca di capire quale scenario verrà fuori nel 2021. Sì, perché a fine stagione potrebbero dire addio anche Sanchez ed Esposito, con quest’ultimo che finirà in prestito per fare esperienza. Dopo aver fallito il colpo Dries Mertens, l’Inter ha bisogno di trovare un sostituto.

Come rivelato dai colleghi di todofichajes.com, l’Inter avrebbe messo nel mirino un talento dell’Herta Berlino. Parliamo del classe ’99 Matheus Cunha, calciatore che fa letteralmente impazzire tutti ed è tra i giovani più interessanti dell’intero panorama mondiale. Vorrebbe anticipare tutte le altre l’ad dell’Inter, Marotta, assicurando un nuovo perno per il reparto offensivo del club. Servirà sborsare una cifra vicina ai 20 milioni di euro e i rapporti tra il club tedesco e quello nerazzurro sono già stati intensificati nella passata estate, quando l’Inter si presentò alle porte del club, per prelevare l’altro perno in arrivo dalla società tedesca. In quell’occasione, fu acquistato Valentino Lazaro.