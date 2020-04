Coronavirus Italia: scuole chiuse fino a fine anno scolastico, maturità a prova unica

Tweet on Twitter

Coronavirus: l’annuncio della ministra Azzolina

Coronavirus Scuole | L’Italia è stata senza dubbio la nazione più colpita dal Coronavirus, e ogni giorni purtroppo si registrano nuovi contagi in tutto il paese. Una situazione drammatica e difficile da affrontare, e che sta scombussolando tutta l’economia di ogni settore. Occhi puntati anche sulle scuole, attualmente chiuse e che per non sembrano andare verso una riapertura.

Pochi minuti fa è intervenuta sulla questione la ministra dell’istruzione Azzolina, la quale ha voluto ipotizzare una possibile chiusura delle scuole fino a fine anno scolastico. Una notizia molto importante, e che adesso potrebbe cambiare ulteriormente lo scenario. L’annuncio poi ha riguardato anche le prove di maturità, queste le sue parole riportate dalla Rai:

“Se si dovesse tornare a scuola entro il 18 maggio ci sarà una commissione interna con il Presidente esterno, sviluppando il tutto con una prova di italiano e una seconda prova preparata dalla commissione interna. Se invece non si torna a scuola ci sarà una sola prova orale, studenti tutti ammessi. Voglio tutelare gli studenti finchè non ci sarà abbastanza sicurezza per tornare nelle scuole”

Coronavirus: segnali di rinascita

L’emergenza è ancora forte nella nostra penisola, ma il bollettino odierno da più qualche speranza per quanto riguarda un possibile miglioramento. Quanto riportato dalla Protezione Civile fa ben sperare, questa la situazione attuale.