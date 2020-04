Calciomercato Inter, Icardi torna e la Juventus ci riprova

Calciomercato Inter, Icardi torna ma va subito via | Il futuro di Mauro Icardi è più incerto che mai. Dopo l’annata al PSG tornerà all’Inter che, però, non ha intenzione di tenerlo e, anzi, cercherà di far cassa in un momento così complicato dovuto all’emergenza Coronavirus. La sua avventura al PSG era iniziata nel migliore dei modi, con una serie di gare da titolare e gol a raffica che avevano convinto tutto l’ambiente parigino. Dall’inizio del 2020, però, Tuchel gli ha preferito nuovamente Edinson Cavani, facendo vacillare le posizioni future dell’attaccante argentino.

Calciomercato Inter, Icardi può andare alla Juventus

Dopo la stagione (a metà) con il PSG, Mauro Icardi ha dunque scelto di tornare in Italia. Ha offerte allettanti, soprattutto dalla Juventus ma ad oggi la situazione è molto più complicata. Il Paris Saint-Germain potrebbe riscattarlo per 70 milioni di euro ma le intenzioni dell’attaccante argentino non sono quelle di restare nella capitale francese. Per l’Inter, allora, la situazione diventa sempre più delicata: potrebbe perdere 70 milioni sicuri e potrebbe trovarsi a cercare una nuova squadra per il bomber argentino.

Notizie Inter, tramonta l’ipotesi di uno scambio con Dybala

Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, quindi, si apre l’idea di effettuare uno scambio perché le casse dei club sono molto più magre durante l’emergenza Coronavirus. Icardi non vuole restare al PSG, non può restare all’Inter ma potrebbe voler restare in Serie A. C’è la solita Juventus che la scorsa estate provò a mettere in atto uno scambio alla pari con Dybala. Oggi è impossibile, Paulo è diventato imprescindibile per i bianconeri. L’unica possibilità, attualmente, è ancora questa: Icardi a Torino e un paio di contropartite tecniche a Milano per chiudere l’affare in modo positivo per entrambe le parti