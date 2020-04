Notizie Juventus, Dybala parla del rapporto con Cristiano Ronaldo | Paulo Dybala, attaccante della Juventus, ha parlato del rapporto con Cristiano Ronaldo che ha cambiato anche il modo di approcciare al campo dal suo arrivo. In un’intervista rilasciata ad AFA Play, si è soffermato sull’apporto di Ronaldo alla squadra.

Juventus, Dybala: “Ronaldo sempre disponibile, è importante per noi”

“Abbiamo trovato un ragazzo eccellente e sempre disponibile. Prima che arrivasse alla Juventus nessuno lo conosceva. Siamo rimasti tutti sorpresi a livello personale, in modo positivo. Non è sempre così quando parliamo di un calciatore forte come lui”.

Paulo Dybala, dunque, parla di un rapporto molto bello di Cristiano Ronaldo con la squadra e di una persona aperta alle critiche.

“Mi sedetti vicino a lui durante un viaggio e gli dissi che in Argentina non tutti lo sopportano per il suo modo di camminare e per il suo modo di essere. Lui mi rispose con un sorriso e mi disse che era abituato alle critiche e al fatto che qualcuno lo “odiasse”“.

Notizie Juve, Dybala tra Coronavirus e il rapporto con Messi.

L’attaccante della Juve ha poi parlato di come sta affrontando il Coronavirus e del rapporto con Messi.

“Avevo freddo, ero stanco e avevo una brutta tosse. All’inizio l’ho sottovalutato, poi ho capito che avevo anche io il COVID-19. In questi giorni non abbiamo avuto sintomi. In Italia muoiono tante persone ogni giorno e questo non va bene. Alcuni Paesi del mondo hanno inviato tanti medici per risolvere la situazione. Non è una cazzata, le persone devono restare a casa”.

Messi? “Non l’ho mai criticato. La frase che dissi sulla difficoltà a giocare con lui dovevo dirla in modo diverso. Tatticamente siamo molto simili.”