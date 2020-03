Tweet on Twitter

Oroscopo di domani 23 marzo: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo lunedì.

Oroscopo Paolo Fox 23 marzo 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. In questi giorni le vostre finanze potrebbero risentirne. Mollate le tensioni nei sentimenti, ogni tensione – in questo modo – andrà a risolversi. Le crisi di coppia potranno essere superate con la collaborazione di entrambe le parti.

Toro. Miglioramenti rispetto ai giorni scorsi. La tranquillità verrà fuori adesso, ma toccherà risolvere alcune questioni lasciate in sospeso nei giorni scorsi. I problemi quotidiani, tieni a mente, che arriveranno comunque.

Gemelli. Fase positiva per quel che concerne i sentimenti. Favorite le storie appena cominciate, questo per merito di Venere che entrerà ben presto nel vostro segno.

Cancro. Siate prudenti, perché avete in opposizione Giove che potrebbe provocarvi delle tensioni. Il consiglio è quello di non riversare i propri stress sul vostro partner, recupera la serenità persa.

Leone. Maggiore felicità in amore, anche nel lavoro e questo perché sarete favoriti dalle stelle. In passato ci sono state delle complicanze per arrivare ai tuoi progetti, adesso diversi spiragli di luce, nei quali raccoglierai i primi frutti.

Vergine. E’ il momento di responsabilità e di trovare maggiore prudenza nelle scelte. Dovrai contenerti per quel che riguarda la tua tasca, perché è il momento di far rifornimento.

Oroscopo Paolo Fox 23 marzo 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Questa settimana comincia con un po’ di tensioni e fastidi, legati alla tua vita sentimentale. Probabilmente diverso stress vi arriva per alcune tensioni legate al lavoro, cerca di risolvere quelle e non riversarle sulla tua vita di coppia.

Scorpione. Potreste cadere in discussioni con diverse persone, ma anche futili. L’importante sarà mantenere la calma. Per i single, è giunto il momento di fare i conti con l’istinto: apritevi con gli altri.

Sagittario. Giorni nervosi, prendete le distanze da chi vi fa vivere tensioni, perché questo non è un buon momento per averne. L’intesa di coppia, per chi ne ha, dovrà farvi progettare un qualcosa di importante.

Capricorno. E’ un periodo complicato, nei prossimi giorni arriverà maggiore stabilità. Gli screzi in amore potranno essere messi da parte, ma solo se ne varrà la pena.

Acquario. Dopo un week-end molto faticoso, finalmente riesci a venirne fuori. Notizie positive arriveranno da mercoledì in poi, questo è un momento buono per quel che riguarda il lavoro.

Pesci. Molti nati sotto il segno dei Pesci vivranno delle buone sensazioni con il proprio partner. E questo è merito della Luna favorevole, che ti garantirà delle giornate positive in questi giorni.