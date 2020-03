Calciomercato Inter, Martial e Chiesa: intrigo estivo

Calciomercato Inter, Chiesa al Manchester United apre una pista interessante: Anthony Martial

Calciomercato Inter – Martial e Chiesa | Si apre uno scenario molto interessante per quel concerne il prossimo calciomercato. Sì, perché mentre il calcio giocato è momentaneamente fermo, i colleghi stranieri di ‘Fichajes.net’ rivelano una news importante proprio per il prossimo mercato. Federico Chiesa, talento della Fiorentina, sarebbe finito nel mirino del Manchester United. Il club inglese andrebbe di diritto a scippare uno degli oggetti di desiderio dei diversi club italiani, con Inter e Juventus in prima fila e il Napoli che resta sempre attento sul giocatore. La Serie A potrebbe dire addio al proprio talento al margine di questa stagione, perché la società inglese sembra essere intenzionata a fare sul serio per il gioiellino di casa viola.

Ultime Inter, che intrigo di mercato: Martial in nerazzurro se dovesse arrivare Chiesa al Manchester United

Il patron della Fiorentina, Rocco Commisso, difficilmente lascerà partire Federico Chiesa per una cifra non all’altezza del suo valore. L’intenzione del patron del club viola, al momento, è quella di portare il calciatore a firmare il rinnovo, per consolidare il rapporto e prolungarlo ancora per diversi anni. E’ chiaro però che le volontà del calciatore potrebbero essere diverse, considerando l’interesse dei top club mondiali su di lui. La Serie A potrebbe rassegnarsi all’idea di perderlo, perché il Manchester United è praticamente finito sul giocatore. L’eventuale arrivo in Inghilterra però, aprirebbe una strada importante per la stessa Inter: l’esterno Anthony Martial potrebbe dire, di conseguenza, addio ai Red Devils. E per una porta che si chiude con Chiesa, se ne apre un’altra per il club nerazzurro. L’Inter, in tal caso, andrebbe dritta sul calciatore francese, che finirebbe ai margini del Manchester United.