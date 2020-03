Stasera in TV calcio, tutte le partite in diretta di giovedì 12 marzo 2020

Stasera in TV Calcio | tutte le partite in diretta: la guida tv di Calciomercato24 per scoprire dove vedere tutti i migliori eventi sportivi di giornata. Chiaramente, a causa dell’emergenza Coronavirus, molte gare sono state rinviate. Scopriamo insieme come e dove seguire gli eventi sportivi che invece si disputeranno.

Oggi in TV, tutte le partite di calcio in diretta giovedì 12 marzo 2020

Premier League

Bundesliga

Liga

Serie A

Ligue 1

Il calcio in Tv non si ferma mai, di seguito tutti i canali da Sky Sport a Sky Calcio e tanto altro con DAZN. Per i programmi non sportivi della serata, trovi il palinsesto su youmovies.it con anticipazioni e indiscrezioni sui personaggi della televisione italiana. Oggi come di consueto il grande calcio in tv non si ferma, ecco la proposta visibile in chiaro o a pagamento. NON UTILIZZARE lo streaming online (Rojadirecta, pratica vietata).

Giovedì 12 marzo 2020

01.30 San Paolo-LDU Quito (Copa Libertadores) – DAZN

01.30 Flamengo-Barcelona (Copa Libertadores) – DAZN

18.55 Diretta Goal (Europa League) – SKY SPORT (canale 251 satellite, 486 digitale terrestre)

18.55 LASK Linz-Manchester United (Europa League) – SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 254 satellite)

18.55 Eintracht-Basilea (Europa League) – SKY SPORT (canale 255 satellite)

18.55 Istanbul BB-Copenhagen (Europa League) – SKY SPORT (canale 256 satellite)

21.00 Diretta Goal (Europa League) – SKY SPORT (canale 251 satellite)

21.00 Rangers-Bayer L. (Europa League) – SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 254 satellite)

21.00 Olympiacos-Wolverhampton (Europa League) – SKY SPORT (canale 255 satellite)

21.00 Wolfsburg-Shakhtar (Europa League) – SKY SPORT (canale 256 satellite)

Rai Sport +HD