Europa League partite oggi Coronavirus | Clamorosa decisione della UEFA che lascia tutti a bocca aperta. A differenza di quanto aveva annunciato Marca, con la sospensione di Champions League ed Europa League, oggi, si giocherà l’Europa League. Rinviate soltanto le partite delle italiane Inter – Getafe e Siviglia – Roma. Le restanti partecipanti scenderanno oggi in campo per gli ottavi di finale d’andata d’Europa League. Intanto, è stato fissato l’incontro per Euro2020 che resta a forte rischio.

La UEFA al contrario di quanto si pensasse in queste ultime ore, non si ferma. Nessuna delle competizioni UEFA, per il momento, si fermerà. Decisione a sorpresa e clamorosa quella della UEFA che ha fatto la sua comunicazione attraverso i social e il sito ufficiale con un comunicato ben preciso riguardo alle competizioni e alle gare di questa sera. Intanto, è stato annunciato anche l’incontro per EURO2020. La confederazione europea ha convocato, infatti, un meeting in videoconferenza per martedì 17 marzo. Con le 55 federazioni che la compongono, l’ECA, le varie leghe europee e una rappresentanza FIFPro si parlerà della pandemia COVID-19 e i possibili cambi di programma riguardo Euro2020. A forte rischio l’europeo che si giocherà in più paesi dell’Europa. Intanto, stasera la squadre di club impegnate in Europa League scenderanno regolarmente in campo, tranne Inter e Roma nelle loro partite con le spagnole Getafe e Siviglia.

In the light of ongoing developments in the spread of Covid-19, UEFA has invited various stakeholders to discuss European football’s response to the outbreak.

Discussions will include all domestic and European competitions, including UEFA EURO 2020.

