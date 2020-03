FIGC, terminato il Consiglio Federale: 13 giorni per riorganizzare i campionati. Allenamenti sospesi per la Serie A

FIGC, le decisioni del Consiglio Federale sulla Serie A | E’ terminato da poco il Consiglio Federale della FIGC sulla riorganizzazione della Serie A. Sono stati sospesi gli allenamenti per almeno una settimana e tra 13 giorni ci sarà un nuovo Consiglio per la riorganizzazione dei calendari.

La redazione di Sky Sport ha reso note le prime decisioni della FIGC circa il futuro della Serie A dopo il Consiglio Federale.

Il calcio, con tutte le sue leghe, si dà 13 giorni di tempo per riorganizzare tutte le partite interrotte fino al 3 aprile. Il nuovo Consiglio Federale è stato indetto per il 23 marzo e ogni Presidente di Lega dovrà portare delle soluzioni. La volontà è quella di farsi trovare pronti se il calcio riprenderà. L’altro tema approfondito è il rapporto con la UEFA perché rispetto alle decisioni europee ci sarà la possibilità di riorganizzare i calendari.

Serie A, allenamenti sospesi

Nel giro di poche ore sindacati e leghe si metteranno d’accordo sullo scarico delle ferie e verrà sancito un accordo. Fa parte del protocollo. La parte straordinaria, cioè quella europea, si è parlato in Consiglio. La UEFA sta tentando con il Governo spagnolo il via libera per organizzare le partite e nelle prossime ore altri Paesi potrebbero chiudere gli stadi o addirittura chiudere in generale.

Un altro elemento fondamentale sono i sindacati dei calciatori di tutta l’Europa. Sono contrari a giocare le partite di Coppa e a breve giro si potrebbero fermare altri. Intanto in Italia tanti club hanno sospeso anche gli allenamenti per evitare qualsiasi potenziale contagio. Milan, Cagliari, Bologna, Fiorentina, Brescia, Lazio, Sassuolo e SPAL.