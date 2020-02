Europa League: i sorteggi degli ottavi per Inter e Roma

Europa League: i sorteggi degli ottavi di finale. Segui con noi in diretta i sorteggi degli ottavi di finale di Europa League.

Per gli ottavi non sono previste teste di serie e sono ammessi confronti tra squadre della stessa nazione.

Nell’urna due italiane, Inter e Roma. I nerazzurri ieri sera hanno superato per 2-1 il Ludogorets dopo esser stati retrocessi dalla Champions League eliminati da Barcellona e Dortmund. La Roma, invece, ha superato di misura il Gent in Belgio con qualche affanno e ora aspetta la sua avversaria agli ottavi.

I due club potrebbero anche affrontarsi, considerando che non esistono limitazioni di alcun genere in questo sorteggio. Per cui tutti possono affrontare tutti. La speranza è ovviamente che le due italiane vadano più avanti possibile senza incrociarsi. La cerimonia sarà in diretta dalle 13 su Sky Sport 24, Sky Sport Football. Il tutto avverà come di consueto a Nyon.

Queste le squadre rimate ancora in corsa

Questo l’elenco della formazioni che saranno sorteggiate:



INTER

ROMA

Rangers

Wolverhampton

Istanbul Basaksehir

Getafe

Bayer Leverkusen

Copenhagen

Basilea

Siviglia

Olympiacos

LASK

Manchester United

Shakhtar Donetsk

Wolfsburg

Eintracht o Salisburgo (ritorno rinviato alle 18 di oggi per maltempo)