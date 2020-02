Juventus news: Agnelli parla di Sarri, del club e del problema Coronavirus Serie A

Ultime Juve | Andrea Agnelli, presidente della Juventus ha parlato in questi minuti a Radio 24 durante la trasmissione Tutti Convocati. Il numero uno bianconero ha parlato delle tematiche attuali: il problem Coronavirus in Italia, Sarri e la sua Juve.

Notizie Juve, le parole di Agnelli

Il presidente ha iniziato rispondendo sul Coronavirus e la possibilità di giocare Juve-Inter a porte chiuse:

“In questo momento la priorità per il paese è la tutela della salute pubblica. Ci sono dialoghi in corso con le persone che si occupano della questione. Calendario intasato, non è facile gestire la questione. Iniziare il campionato tardi e non giocare nella sosta natalizia significa può portare questo. Lo spettacolo televisivo ne risente senza spettatori sugli spalti, ma in questo momento bisogna tutelare la salute pubblica.

Sbavatura della Supercoppa Italiana in questa stagione, ma capita. Lo scudetto si vince a fine anno e non a febbraio, continuiamo a lavorare. Trovo fuori luogo le critiche a Sarri, siamo primi. Volevamo Sarri e abbiamo preso Sarri. Conosco Zhang, lo stimo, è una sfida con la presidenza dell’Inter.

Dire di non aver pensato a Guardiola sarebbe eresia, ma in questo momento è felice al Manchester. Siamo molto contenti con Sarri, non ci pensiamo per le prossime estati. Abbiamo un contratto con lui di tre stagioni. Vincere è nel DNA della Juve.

Bella sfida con Lazio e Inter, ma la Lazio ha la spensieratezza. Con tre risultati negativi potrebbero accontentarsi di essere già qualificati per la prossima Champions. L’Inter questa spensieratezza non ce l’ha, con l’arrivo di Conte c’è un obbligo.

Conosco i fratelli Inzaghi. Simone sta facendo un grande lavoro alla Lazio, ma bisognerà capire cosa farà quando l’obbligo sarà vincere.

Ho letto di Messi gratis…”.