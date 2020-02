Spal-Juventus, Di Biagio: “Complimenti ai ragazzi, 3 punti la prossima partita”

Gigi Di Biagio, tecnico della Spal, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Juventus.

Le parole di Di Biagio a Sky Sport

Spal-Juventus non era la squadra dove far punti per Di Biagio, che si dimostra comunque soddisfatto in diretta davanti ai media: “Intanto complimenti ai ragazzi, hanno fatto quello che avevo chiesto in settimana, con la Juventus poi non puoi sbagliare neanche un minuto della partita, ma non posso rimproverargli nulla. Ho visto una squadra viva, che ha voglia di giocare, non posso non essere contento anche se in questo momento abbiamo bisogno di una vittoria, speravo potesse arrivare qualche punto oggi, ma non potevo chiedere di più. Sul secondo gol siamo usciti troppo facilmente, sono dettagli importanti perché nel corso della gara, soprattutto con squadre di questo calibro. Valdifiori? Ho trovato in lui un giocatore che dettasse i tempi in mezzo al campo, era tanto che non giocava, mi sta dando buone risposte. Avere questo atteggiamento anche con altre squadre, allora potremo dire la nostra in chiave salvezza. Servono 3 punti la prossima partita“.