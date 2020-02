Calciomercato Roma, Smalling sul futuro: “Vorrei restare qui, ma..”

Tweet on Twitter

Calciomercato Roma: Smalling parla del suo futuro

Calcio Mercato Roma Smalling | Un momento di stagione davvero molto delicato per la Roma, che in questo 2020 ha davvero iniziato malissimo. 1 sola vittoria nelle ultime 8, e ben 5 sconfitte per gli uomini di Fonseca, che domani sera sono chiamati assolutamente ai 3 punti. Intanto il tecnico portoghese si affiderà ai suoi uomini più fidati, tra cui certamente anche Smalling, centrale inglese che ha avuto un grandissimo impatto sul calcio italiano.

Il difensore è diventato in poco tempo uno dei beniamini della tifoseria, e il club capitolino ha sin da subito cercato di attivare i contatti con lo United per quanto riguarda il riscatto a fine stagione. Un’operazione più difficile del previsto, e che rischia di protrarsi a lungo. Intanto il giocatore si è espresso sul suo futuro, questo quello riportato da Sport Mediaset:

“Vorrei restare qui, questa mia esperienza a Roma mi sta rendendo felice. Chiaramente bisognerà parlarne a fine stagione, considerando anche i risultati ottenuti. Sto cercando di imparare cultura e usi”.

Notizie Roma: Smalling, occhio al mercato

Il riscatto di Smalling resta un argomento prioritario per la Roma, che però sa bene di doversi guardare le spalle dagli eventuali attacchi di mercato. Il difensore inglese ha suscitato parecchio interesse in Italia, e la Juventus sembra intenzionata a dar fastidio. Questo il piano bianconero.