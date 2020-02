Milan e Juventus si affrontano nella gara d’andata della seconda semifinale di Coppa Italia

Milan e Juventus sono sul risultato di 1-0

Cambia tutto Sarri rispetto al campionato, tornando al vecchio 4-3-3. Anche Pioli modifica qualcosa, schierando Calhanoglu come calciatore più vicino ad Ibrahimovic per sostenerlo. Partono meglio i padroni di casa, con Calabria e Rebic che impegnano Buffon al 22′ ed al 28′, ma il portiere si fa trovare sempre pronto. La risposta dei bianconeri è affidata ad un’iniziativa di Cuadrado, che al 36′ calcia in modo potente da fuori area ma anche Donnarumma è concentrato e devia a lato distendendosi. I fatti più eclatanti, almeno per quanto riguarda il primo tempo, riguardano le ammonizioni: finisco sul taccuino dei cattivi sia Ibrahimovic che Theo Hernandez, saltando entrambi la gara di ritorno.

Cambia il risultato al 62′: Castillejo alza la testa e scodella in area dove c’è Ibra pronto a svettare: il pallone è tuttavia un po’ troppo lungo per lo svedese e si rivela anzi perfetto per Rebic, che gira di destro alle spalle di Szczesny. Non fanno in tempo a festeggiare i rossoneri però che devono fare i conti con l’espulsione di Theo Hernandez, che entra duramente su Dybala ed abbandona il campo al minuto 72.

Il tabellino

MILAN (4-4-1-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. All. Sarri

Gol: 62′ Rebic

Ammoniti: Ibrahimovic (M), Ramsey (J), Theo Hernandez (M)