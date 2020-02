Calciomercato Inter, Tonali obiettivo concreto: il Brescia fissa il prezzo

Calciomercato Inter: Tonali, continua il pressing nerazzurro, c’è il prezzo

Calcio Mercato Inter Tonali | A distanza di quasi due settimane dalla chiusura del mercato invernale, le principali squadre di Serie A continuano il proprio pressing alla ricerca di validi rinforzi per l’estate. L’Inter in particolare non si è mai fermata in questi mesi, e adesso continua sulla scia di quanto visto a gennaio. Ausilio e Marotta stanno infatti già pensando alla prossima stagione, ed in particolare pensano ad un obiettivo concreto, che già da qualche mese pare sia entrato nel mirino nerazzurro: Sandro Tonali.

Il talentuoso centrocampista sta disputando un campionato eccezionale, e viste le sue prestazioni, non è un caso che in poco tempo si sia creata una concorrenza incredibile alle sue spalle. I nerazzurri conoscono tutte le difficoltà dell’affare, e intanto il Brescia si sfrega le mani fissando il prezzo: almeno 55-60 milioni di euro trattabili per provare a portarlo via a giugno. Una cifra molto alta, ma anche pronosticabile visto il rapporto qualità-età del giocatore. Questo quanto riportato da cm.com.

Inter-Tonali: beffa vicina?

Il prezzo per Tonali è stato fissato, e adesso l’Inter dovrà soltanto guardarsi le spalle da qualche eventuale assalto. Nella giornata di ieri sono arrivate novità importanti in merito, ed una possibile beffa che a quanto pare è un’ipotesi concreta. Altri dettagli dalla nostra redazione.