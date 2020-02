Stasera in TV calcio, tutte le partite in diretta di domenica 9 febbrario 2020

Stasera in TV Calcio | tutte le partite in diretta: la guida tv di Calciomercato24 per scoprire dove vedere tutti i migliori eventi sportivi di giornata.

Oggi in TV, tutte le partite di calcio in diretta domenica 9 febbrario 2020

Premier League

Bundesliga

Liga

Serie A

Ligue 1

Il calcio in Tv non si ferma mai, di seguito tutti i canali da Sky Sport a Sky Calcio e tanto altro con DAZN.

Domenica 9 febbrario 2020

10.00 Cagliari-Juventus (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

12.00 Torino-Genoa (Campionato Primavera) – SI SOLOCALCIO

12.00 Espanyol-Maiorca (Liga) – DAZN

12.30 SPAL-Sassuolo (Serie A) – DAZN e DAZN1

14.00 Real Sociedad-Athletic Bilbao (Liga) – DAZN

14.30 Mantova-Forlì (Serie D) – ELEVEN SPORTS

14.30 Taranto-Foggia (Serie D) – ELEVEN SPORTS

14.30 Cittanovese-Palermo (Serie D) – ELEVEN SPORTS

14.30 Recanatese-Giulianova (Serie D) – SPORTITALIA

15.00 Diretta Goal (Serie A) – SKY SPORT (canale 251 satellite)

15.00 Napoli-Lecce (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 252 satellite)

15.00 Genoa-Cagliari (Serie A) – SKY SPORT (canale 253 satellite, 484 digitale terrestre)

15.00 Brescia-Udinese (Serie A) – DAZN e DAZN1

15.00 Pisa-Chievo (Serie B) – DAZN

15.00 Virtus Entella-Pescara (Serie B) – DAZN

15.00 Montpellier-St. Etienne (Ligue 1) – DAZN

15.00 Sheffield United-Bournemouth (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

15.00 Juventus U23-Albinoleffe (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Olbia-Carrarese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Novara-Gozzano (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Renate-Pistoiese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Pianese-Pro Patria (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Vis Pesaro-Vicenza (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Carpi-Reggiana (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Modena-Sambenedettese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Fermana-Sudtirol (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Casertana-Bisceglie (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Rende-Paganese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Sicula Leonzio-Potenza (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 PIcerno-Vibonese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

16.00 Osasuna-Real Madrid (Liga) – DAZN

17.00 Strasburgo-Reims (Ligue 1) – DAZN

17.30 Manchester City-West Ham (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

17.30 Giana Erminio-Alessandria (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Arezzo-Como (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Siena-Monza (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Lecco-Pergolettese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Virtus Verona-Imolese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Cesena-Padova (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Ravenna-Piacenza (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Gubbio-Rimini (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Arzignano-Triestina (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Virtus Francavilla-Avellno (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Monopoli-Bari (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Cavese-Catania (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Viterbese-Teramo (Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.00 Parma-Lazio (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

18.00 Bayern-Lipsia (Bundesliga) – SKY SPORT UNO

18.30 Celta-Siviglia (Liga) – DAZN

20.45 Inter-Milan (Serie A) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

21.00 Cosenza-Benevento (Serie B) – DAZN

21.00 PSG-Lione (Ligue 1) – DAZN

21.00 Betis-Barcellona (Liga) – DAZN

