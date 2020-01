Calciomercato Atalanta: ecco Czyborra (UFFICIALE)

Calciomercato Atalanta: ecco il nuovo esterno Czyborra, è ufficiale

Calcio mercato Atalanta Czyborra | Lennart Czyborra è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Atalanta. A comunicarlo è stato lo stesso club tramite l’annuncio ufficiale sui propri siti ufficiali. Ecco il comunicato della Dea:

“Atalanta B.C. comunica l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Lennart Czyborra dall’Heracles Almelo. Nato il 3 maggio 1999 a Berlino, ha vestito nelle giovanili tra le altre le maglie di Union Berlino, Herta Berlino, Energie Cottbus e Schalke 04, prima del passaggio all’Heracles Almelo nell’estate del 2018. In Olanda Lennart fa subito il suo esordio contro l’Ajax nella prima giornata dell’Eredivisie. Chiude il suo primo anno tra i professionisti con 20 presenze in campionato e due assist. Si conferma nella stagione in corso, giocando tutte le partite dell’Heracles, schierato titolare in 20 delle 21 gare disputate, coppe comprese. E arrivano anche i primi gol contro Groningen e Pec Zwolle, a cui si aggiungono altri tre assist. Esterno sinistro, mancino naturale di buona gamba, dal 2016 è nel giro delle nazionali giovanili tedesche: U18, U19 e U20 con cui debutta nel novembre 2018 allo stadio Ricci di Sassuolo segnando all’Italia la sua prima rete con la maglia della nazionale nel 3-3 della quarta giornata dell’Elite League. Che avesse l’Italia nel destino lo si capì quel giorno, ora è pronto per questa nuova sfida”.

Mercato Atalanta, Gosens parla di Czyborra

Robin Gosens aveva parlato nei giorni scorsi del suo nuovo compagno di squadra: “Czyborra? Lo conosco, ho parlato con qualcuno dell’Heracles, può fare bene qui a Bergamo“.