Calciomercato Napoli, rinnovo Allan: c’è l’accordo, si attende la firma

Calciomercato Napoli, c’è il rinnovo di Allan: a un passo dalla firma

Calciomercato Napoli – Rinnovo Allan | Dopo la bruttissima prestazione andata di scena al San Paolo del Napoli, con la sconfitta rimediata con la Fiorentina, gli azzurri si preparano a voltare nuovamente pagina. Sarà una settimana complicata in terra partenopea perché, in successione, arriveranno all’impianto di Fuorigrotta Lazio e Juventus, in quello che sarà un vero e proprio crocevia della stagione.

Una vittoria in Coppa Italia contro i biancocelesti e un approdo in semifinale, cambierebbe un po’ quella che è l’aria attuale che si respira in Campania. Gli azzurri però, oltre a badare ai problemi sul rettangolo di gioco, hanno da lavorare anche per quel che concerne il calciomercato e la questione legata ai rinnovi. Tra i protagonisti c’è il brasiliano Allan, che sarebbe vicino alla firma per il prolungamento del contratto.

Ultime Napoli, accordo raggiunto per il rinnovo di Allan: manca solo la firma

Stando a quanto raccolto dai colleghi del Corriere dello Sport, ci sarebbe un’intesa tra le parti: Napoli e Allan continueranno insieme. Il rinnovo è vicino e la firma potrebbe arrivare nei prossimi giorni. A seguito delle polemiche legate alla sostituzione di Gennaro Gattuso, che hanno visto protagonista Allan – entrato direttamente negli spogliatoi dopo il cambio – è arrivata la notizia del rinnovo. Nelle giornate scorse c’era stato l’incontro tra società ed entourage del calciatore, che ha portato importanti novità in giornata. Il club azzurro vuole allontanare le voci di mercato, che in questo momento hanno ancora più rilevanza considerando la difficile situazione interna al club. Tra i club sul calciatore, ci sarebbe sempre il Paris Saint-Germain, che sicuramente non si tirerà indietro la prossima estate.