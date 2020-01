Calciomercato Milan, Piatek il sostituto di Kane: per l’inglese stagione finita

Calciomercato Milan, Piatek il sostituto di Kane

Calciomercato Milan Piatek Kane | Grosso problema in casa Tottenham per il tecnico, Josè Mourinho. Il bomber inglese Harry Kane si è infortunato e deve operarsi, con il rischio di perdere il resto della stagione. Il giocatore non tornerà in campo prima di fine aprile, come ha annunciato il club londinese, spiegando che Kane “subirà un intervento chirurgico al ginocchio sinistro per la rottura di un tendine riportata nell’ incontro con il Southampton del 1 gennaio”. Il Tottenham sul mercato sta valutando varie alternative.

Mercato Milan, il polacco il sostituto

La principale corrisponde al nome di Krzysztof Piatek. Il Club di Premier League, infatti, ha messo seriamente gli occhi sul centravanti del Milan. Il primo club a bussare alla porta dei rossoneri è stato l’Aston Villa, ma sul polacco l’interesse del Tottenham è potente. Il Club guidato dallo Special One è pronto a offrire una cifra vicina ai 36 milioni di euro per poter portare a Londra l’ex attaccante del Genoa. Arrivato a Milano a gennaio 2019, Piatek si è messo in mostra con grandi prestazioni e ha fatto tanti gol nella prima stagione italiana. Quest’anno, però, la situazione si è fatta drammatica tra prestazioni scialbe e mancanza di gol su azione. Il calciatore polacco continua a scendere in campo molto nervoso e vivere molto tempo tra panchina e sostituzioni durante il match. Ultima della serie quella contro la Sampdoria. Cambiare aria sembra inevitabile.