Notizie Fiorentina, infortunio Ribery: si allungano i tempi di recupero

Ultime Fiorentina: Ribery ai box fino a Marzo. Come riportato da Firenzeviola, il problema per il francese potrebbe essere più lungo del previsto.

L’infortunio di Franck Ribery non fa ben sperare. Il nuovo allenatore Beppe Iachini avrà il compito di far uscire la squadra da questo momento di crisi che dura da troppo tempo.

L’ex Bayern, tuttavia, non tornerà in campo prima di marzo. Anzi, rischia di prolungarsi ancora il suo stop. Senza Ribery sarà più complicato per la squadra toscana centrare la salvezza e dovrà essere il mercato a dare qualcosa in più all’allenatore.

In attesa del rientro in campo del vice campione del mondo nel 2006, sarà lo stesso Iachini a studiare una nuova soluzione.

Ultime Fiorentina: in arrivo un sostituto?

La notizia negativa molto probabilmente costringerà la squadra viola ad un investimento sul mercato a gennaio. I profili seguiti sono diversi, ed uno su tutti quello di Politano, esterno in uscita dall’Inter. Con molta probabilità la squadra di toscana proverà un assalto, nei prossimi giorni arriveranno ulteriori novità. La cosa certa è che Iachini potrebbe anche decidere di cambiare modo per utilizzare una prima punta di peso rinunciando agli esterni per dare maggior peso offensivo alla squadra.