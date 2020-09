Calciomercato Juventus, Suarez si avvicina sempre di più alla Serie A

L’attaccante dei blaugrana sta facendo di tutto per liberarsi a zero dal Barcellona e provare l’avventura in Italia. Vuole solamente una cosa: andare alla Juventus e giocare in Serie A.

Il ‘Pistolero’ inizia ad imparare…l’italiano

La settimana prossima dovrebbe essere quella cruciale per il passaggio, definitivo, di Luis Suarez alla corte di Andrea Pirlo. Il primo step da superare è quello di avere, quanto prima, il passaporto comunitario (la Juventus non può tesserare altri extracomunitari dopo aver acquistato i centrocampisti Arthur e McKennie). La Juventus che sembrava essersi dirottata sull’attaccante della Roma Edin Dzeko ha cambiato le carte in tavola e ha deciso che l’obiettivo numero uno per il reparto offensivo è il numero 9 del Barcellona. Paratici ed Agnelli sanno bene che devono sbrigarsi, dato che il calciomercato (quest’anno) si concluderà il 5 ottobre. In tempi normali servirebbe molto più tempo per ottenere la cittadinanza comunitaria. Un’arma in più potrebbe essere la moglie. Perché? La signora Sofia ha origini italiane (friulane) e ciò potrebbe essere un vantaggio in questa vicenda. Anche il calciatore uruguaiano aveva dei piani ben stabiliti: rispettare il contratto fino alla scadenza (giugno 2021) e poi provare l’esperienza americana nella Major League Soccer.

La vicenda Messi non ha ‘sconvolto’ Suarez

E’ chiaro che il numero uno blaugrana, Josep Bartomeu, voglia liberarsi dell’ingaggio dell’ex Liverpool. Per quanto riguarda la vicenda ‘Messi’, Suarez non si farà condizionare: con la permanenza o no della ‘Pulce’ in Spagna, lui andrà comunque via. Anche se quest’ultimo pretende una buonuscita dalla dirigenza, ma i catalani non sembrano essere molto convinti di ciò. Con la Juventus si è già trovato un accordo per un triennale da 10 milioni di euro a stagione.

Dzeko rimane il ‘Piano B’

Edin Dzeko resta l’alternativa a Luis Suarez. Il centravanti bosniaco (in rete ieri sera contro l’Italia nella Nations League) sembrava essere il serio candidato per prendere il posto del partente Gonzalo Higuain. Ma per il momento anche la Roma non è intenzionata a cedere il suo bomber, viste le numerose difficoltà per arrivare al polacco del Napoli, Arkadiusz Milik.

