Calciomercato Napoli: incontro Adl-Gattuso. Discorso rinnovo rinviato

Questa mattina, a Capri, si è tenuto un vertice di mercato tra il presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis ed il tecnico Gennaro Gattuso. Per il rinnovo del contratto ci sarà tempo: decisione rimandata nelle prossime settimane.

Discorso rinnovo rinviato a data da destinarsi

Si è parlato (molto probabilmente) solo di calciomercato e del prossimo ritiro estivo degli azzurri. Questa mattina a Capri, nella stupenda Villa Bismark, si sono riuniti il patron Aurelio De Laurentiis, l’allenatore Gennaro Gattuso, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ed il manager legato strettamente alle attività imprenditoriali del presidente, Andrea Chiavelli. Per il rinnovo del contratto ci sarà tempo, anche perché quello dell’ex rossonero scade nel giugno 2021. Il tecnico azzurro ha anticipato la richiesta che nel suo nuovo contratto non vengano inserite clausole oppure penali troppo onerose nel caso in cui dovesse esserci una separazione anticipata tra le due parti.

Nelle prossime settimane ci sarà un nuovo incontro per riparlarne.

Si riparte il 23 agosto

Chiusa la stagione con la sconfitta di sabato sera contro il Barcellona negli ottavi di ritorno di Champions League per gli uomini di Gattuso è tempo di vacanze. Solamente due settimane di riposo poi si tornerà a lavorare. Per il 23 di agosto è previsto il ritiro che il Napoli svolgerà a Castel di Sangro e non più a Dimaro.