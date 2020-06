Il calciomercato della Juventus si è infiammato in pochissime ore: è stato definito in questi minuti lo scambio con il Barcellona tra Pjanic e Arthur. Sono state programmate anche le visite mediche dei due calciatori e i dettagli finali della trattativa.

Calciomercato Juventus, Pjanic-Arthur: visite mediche confermate

Juventus e Barcellona hanno imbastito un importante scambio di centrocampisti che stando alle ultime indiscrezioni di Sky Sport è in via di definizione: Miralem Pjanic andrà al Barcellona, percorso inverso per Arthur. Entro il 30 giugni l’affare sarà ufficializzato dai due club che hanno anche confermato le visite mediche in programma per domani. Per entrambi i club sarà fondamentale chiuderlo entro la fine del mese per mettere a posto i conti, nonostante l’ammorbidimento del Fair Play Finanziario.

Arthur-Pjanic, ecco i costi dell’operazione

Pjanic sarà valutato 60 milioni di euro, mentre Arthur costerà 70 milioni. La differenza sarà colmata da un conguaglio di 10 milioni a favore dei blaugrana. Una volta concluse le visite mediche i due registi torneranno ai club di appartenenza per la conclusione della stagione. Tutto concluso, dunque, tra poche ore Pjanic sarà balugrana e Arthur bianconero.

Intanto Maurizio Sarri continua ad utilizzare come titolare inamovibile il centrocampista bosniaco ex Roma che gli garantisce tanta qualità a centrocampo. Dalla prossima stagione potrà contare su un calciatore più giovane e con tanta voglia di affermarsi nel calcio europeo dopo l’esperienza non troppo esaltante al Barcellona.

Leggi anche – Calciomercato Juventus, accordo per il centravanti: ecco i costi dell’operazione