Inter, sfuma Palacios: ha firmato con il Bayer Leverkusen (UFFICIALE)

Exequiel Palacios è un nuovo giocatore del Bayer Leverkusen: oggi è arrivato l’annuncio da parte del club tedesco. Era stato a lungo seguito dall’Inter.

Calcio mercato Inter, Palacios ha firmato col Bayer

Soltanto l’arrivo di Barella aveva messo in stand-by un inseguimento durato mesi, se non anni. L’Inter sambrava ad un certo punto, appena un anno fa, la squadra più accreditata per aggiudicarsi i servigi di Exequile Palacios, stellina del River Plate, che oggi ha firmato con il Bayer Leverkusen. Tutti ricorderanno le parole dell’agente, o quelle dello stesso calciatore: sembrava un destino già scritto. Ed invece i numerosi cambi alla dirigenza dell’Inter hanno fatto sì che la pista sfumasse a poco a poco ed oggi ci ritroviamo a leggerel l’annuncio del club tedesco: “Bienvenido, Exequiel Palacios“, si legge sul profilo Twitter delle Aspirine, con tanto di foto celebrativa. Classe ’98, da molti viene descritto come il nuovo Redondo, alludendo all’estrema classe con la quale accompagna le sue giocate. Il primo club ad accorgersi di lui era stato il Torino, ma all’epoca i Millonarios non vollero sentire ragioni e decisero di puntare sul gioiellino cresciuto nel proprio vivaio.

Le cifre del colpo Palacios

I dettagli dell’affare invece sono rivelati da Sky Sport: al River Plate dovrebbe andare una cifra intorno ai 19 milioni, mentre altri 3,7 andranno allo stesso giocatore, che deteneva il 25% del suo cartellino. Per quanto riguarda il suo stipendio invece, guadagnerà 2 milioni all’anno per 5 stagioni.